タレントの藤田ニコル（27）、生見愛瑠（23）らが2日、都内で韓国ファッションプラットフォーム「MUSINSA」のポップアップイベントに出席した。ショップのコンセプトにちなんで自分らしさを聞かれた生見は「自分が楽しむことをモットーにお仕事しているので、楽しむこと」とコメント。一方、藤田は「変化を恐れないこと」と答え、「変化に対して柔軟に対応できる」と自身の強みを語った。