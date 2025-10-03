JR東海本社が入るビル＝2020年6月、名古屋市線路をまたぐ橋「跨線橋」の点検業務の入札で談合したとして、公正取引委員会はJR東海（名古屋市）と建設コンサルタント5社の計6社の独禁法違反（不当な取引制限）を認定し、再発防止を求める排除措置命令を出す方針を固めた。売り上げを得たコンサル5社には課徴金計約1億円の納付命令も出す。既に処分案を通知しており、意見を聞いて決定する。関係者への取材で2日、分かった。関係