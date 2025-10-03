2025年日本国際博覧会協会は、大阪・関西万博の閉幕日である2025年10月13日(月・祝)に、グランドフィナーレを飾る「フラッグパレード」を開催することを発表しました。半年間にわたる万博の最後を飾るこのパレードでは、参加する158の国・地域、7つの国際機関などの色とりどりの万国旗が会場の最後を鮮やかに彩ります。万博に関わったすべての人々への感謝を込めて行われる、この感動的なパレードの詳細についてご紹介します。万博