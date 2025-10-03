10月29日より日本テレビ系で放送がスタートする『セラピーゲーム』の主演をNAOYA（MAZZEL）と冨田侑暉（龍宮城）が務めることが発表され、あわせてキービジュアルが公開された。 参考：MAZZEL NAOYA＆RANにRUI、TAIKI、KANONもBMSGが映画・ドラマ界でも席巻の予感 本作は、シリーズ累計130万部突破、BLアワードシリーズ部門4年受賞の日ノ原巡による同名漫画をドラマ化するもの