今から６年前──。2019年９月５日、森保ジャパンがカシマスタジアムでパラグアイと対戦した一戦で、思わぬ緊張が走った。日本が２−０とリードして迎えた前半アディショナルタイム、10番・中島翔哉が遊び心を交えたリフティングドリブルを披露。しかし、このプレーにパラグアイの選手たちが激しく反応した。FWアントニオ・サナブリアが背後から卑劣なタックルを仕掛け、さらにFWデルイス・ゴンサレスが詰め寄る。スタジアムは