10月２日、パラグアイ戦（10日）とブラジル戦（14日）に臨む日本代表のメンバーが発表された。今年の３月を最後に招集されていないセルティックのMF旗手怜央は、またしても選外となった。今シーズンは精彩を欠く試合が少なくないため、必ずしも意外ではないが、スコットランドでは「リーグ最高のMF」という声もあるだけに、衝撃を与えたようだ。『The Herald』紙は「セルティックのスター、ハタテのワールドカップ出場の夢が