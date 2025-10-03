元日本代表DFの安田理大氏が、内田篤人氏がMCを務めるDAZNの「内田篤人のFOOTBALL TIME」にゲスト出演。現在、日本代表を率いる森保一監督を怒らせたエピソードを明かした。内田氏とともにいわゆる“調子乗り世代”の一員だった安田氏は、U-20日本代表のインド遠征の際、なかなか試合に使ってもらえず、不貞腐れていたという。「なんで俺が出れへんのか、使えやって思ってて。スタート（レギュラー）組が先に（試合を）やって