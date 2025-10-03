タイのバンコクで1日(現地時間)行われた同国ドラマ「LoveDesign」のプレミアイベントに、タレントの武井壮（52）が出席した。同国で話題のガールズラブをテーマにした作品で、主人公が憧れる日本人建築家を演じる。タイのドラマは初出演。普段のタンクトップスタイルは封印し、グレーのシャツに白髪交じりの髪形で挑戦。「セリフは日本語だけだったけど、いつかはたくさんセリフを言えるようになりたい」と意気込んだ。