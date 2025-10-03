¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤ÇÍç¤ò»ëÄ°¼Ô¤Ë±ÜÍ÷¤µ¤»¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¤ÎÃË¤¬¡¢ÇÛ¿®ÍÑ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÉÔÀµ¤Ë·ÀÌó¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®²ñ¼Ò¡ÖTOPPA¹çÆ±²ñ¼Ò¡×¼ÒÄ¹¤Ç¡¢³¤³°¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¤ÎÇÛ¿®¼Ô½êÂ°»öÌ³½ê¤ò±¿±Ä¤¹¤ëËÌÀîÍº´ðÍÆµ¿¼Ô¡Ê28¡Ë¤Ç¤¹¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÌÀîÍÆµ¿¼Ô¤Ï2025Ç¯5·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Þ¥ó