俳優の山田裕貴（35）が2日、都内で主演映画「爆弾」（31日公開、監督永井聡）のジャパンプレミアに出席した。呉勝浩氏（44）の同名小説が原作。無差別爆弾テロを予言する男と対峙（たいじ）するミステリー。先月開催されたフィンランド・ヘルシンキ映画祭での先行上映を振り返り「海外の映画祭は面白くないと帰っちゃうそうなんですが、誰一人帰らず拍手喝采でした」とニヤリ。「率直に面白いものを、自信を持ってお届けでき