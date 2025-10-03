想定を超える豪雨が各地で相次ぎ、地下にある駐車場や店舗などの浸水リスクが高まっている。豪雨への備えは十分か、各自で点検を進め、対策を講じねばならない。三重県四日市市で９月１２日夜、記録的な大雨が降り、国土交通省と、市出資の管理会社が整備した地下駐車場が浸水被害を受けた。地下２階が水没したほか、地下１階が高さ１メートルまで水につかり、車２７４台が水浸しになった。水没した車の運び出しが難航してい