米連邦政府の予算が１日に失効し、政府機関の一部が閉鎖された。第２次トランプ政権が発足して以降、与野党の対立は最も激しい局面を迎えている。閉鎖が長期化すれば悪影響は深刻だ。政治の分極化の深まりを憂慮する。政府閉鎖は、過去最長の３５日間に及んだ第１次トランプ政権下の２０１８年１２月〜１９年１月以来、約７年ぶりとなる。７５万人の連邦職員が自宅待機になるという。米軍の任務や国境管理、税関など、緊急