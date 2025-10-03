コラムニストの香山二三郎（かやま・ふみろう）さんが９月１８日死去した。６９歳。喪主は兄、一樹氏。ミステリー評論などで活躍、「このミステリーがすごい！」大賞の選考委員も務めた。著書に「日本ミステリー最前線」など。