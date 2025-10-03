海上保安庁と台湾海巡署（海保に相当）が、海上合同訓練の定例化を進めていることがわかった。今後、同盟・同志国を交えた訓練も視野に入れる。６月には沖縄県・先島諸島沖に双方の大型巡視船を派遣し、昨年の千葉県沖に続く日台断交後２回目の訓練を実施。中国の艦船が威圧的な行動を強める東・南シナ海や台湾周辺に近い海域で、一段の連携強化を進めた形だ。日台関係筋によると、訓練に参加したのは、名古屋海上保安部所属の