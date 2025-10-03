10月3日（金）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市中央区水道町（歩行者妨害）国道218・・・上益城郡山都町城平（交差点違反）県道・・・宇城市小川町新田出（シートベルト・歩行者妨害）国道219・・・人吉市西間下町（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨