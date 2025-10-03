新人王候補のロッテ・西川史礁外野手（２２）が今季の目標を１２０安打に定めた。２日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで全体練習に参加。「１２０は目標にしている１つでもあるので、達成したい。打てるようにと思っています」と語った。９月３０日の楽天戦（ゾゾ）で規定打席に到達。打撃成績表の６位に名前が載った。現在１１６安打で、目標に達するには残り２試合で４安打が必要。厳しいノルマだが、仮に８打数４安打なら打率・