海上自衛隊横須賀基地では先日、「ちょうかい」の乗組員らがトマホーク模擬弾の搭載訓練を行った/ JMSDFソウル（ＣＮＮ） 海上自衛隊のイージス艦「ちょうかい」がトマホーク巡航ミサイルを搭載するため、米国へ向かっている。中国や北朝鮮のような競合国が戦力を増強する中、米国やアジアの同盟国は火力強化を進めており、その最新の動きとなる。米国への派遣期間は１年間。期間中、トマホーク発射を可能にする改修や乗員の訓練を