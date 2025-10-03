「JINS360°」を手に「苦労したけど、楽しい仕事でした」と話すジンズの江藤健さん眼鏡フレームのフロント部分とテンプル（つる）をつなぐヒンジを独自開発し、上下左右に可動域を広げた。誤って踏みつけたり、幼児がいたずらしたりしても壊れにくい。2025年4月の発売後、国内では計画比10％増、香港や台湾などアジア圏では30％増の売れ行きとなっている眼鏡「JINS360°（ジンズサンロクマル）」を開発したジンズの江藤健