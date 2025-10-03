一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が3日までにインスタグラムを更新。新連載を開始すると発表した。「新連載『こころをほどく』スタート」と前置きした上で「ヨガジャーナルさんで、新たにエッセイの連載を始めることになりました」と書き出した。「療養中、ヨガジャーナルさんの記事を読んでたくさん励まされていたので、そこで連載を書けるのは本当に嬉しいです」と感謝