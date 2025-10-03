7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団「龍宮城」の冨田侑暉（20）が、日本テレビドラマ「セラピーゲーム」（29日開始、水曜深夜0時59分）で、MAZZELのNAOYA（22）とダブル主演を務めることが2日、分かった。ゲイのカメラマン、湊（NAOYA）が、バーで出会った勢いで一夜を過ごした獣医学部生の静真（冨田）をほれさせる賭けを行うBL（ボーイズラブ）作品。冨田は3作目のドラマ出演で初の主演となり、「ワクワクも緊張もしました」と明か