元SKE48／AKB48の女優木〓ゆりあ（29）がヒロイン役で出演する舞台「熱海殺人事件モンテカルロ・イリュージョン2025」（12月18日初日、東京・紀伊國屋ホール）の最新ビジュアルが2日、解禁された。劇作家つかこうへいさんの代表作の1つで、木〓のほかに多和田任益、嘉島陸、鳥越裕貴が出演する。昨年7月の公演と同じメインキャスト4人による再演となる。演出は中屋敷法仁氏、振り付けは野田裕貴氏が担当する。木〓は「ありがたい