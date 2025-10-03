40・50代の大人女性にぴったりの「羽織りアイテム」が【UNIQLO：C（ユニクロ シー）】から登場しているとの情報をゲット。さっと羽織るだけで着こなしをまとめてくれて、体型カバーやきちんと感の演出も叶いそうな優秀アイテムは、多くのおしゃれさんから絶賛されているとの噂。そのなかから、今回はシンプルながらも洗練されたデザインが魅力のアイテムを紹介します。 大人の毎日に寄り添うクラシックジャケット