ダンスボーカルグループ「ＭＡＺＺＥＬ」のＮＡＯＹＡ（２２）と、オルタナティブ歌謡舞踊集団「龍宮城」の冨田侑暉（２０）が日本テレビの連続ドラマ「セラピーゲーム」（２９日スタート、水曜・深夜０時５９分）にダブル主演することが２日、分かった。シリーズ累計１３０万部を記録した日ノ原巡氏のボーイズラブ（ＢＬ）コミックが原作。ＢＬアワードのシリーズ部門で４度入賞した人気作で、カメラマン・湊（ＮＡＯＹＡ）が