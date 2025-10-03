右脇腹痛で離脱していた巨人の吉川尚輝内野手（３０）が４日から１軍に合流することが２日、分かった。６、７日に社会人チームとの練習試合（東京Ｄ）で実戦復帰する見通しだ。１軍首脳陣の最終チェックを経て、万全なら１１日から始まる２位・ＤｅＮＡとのクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステージ（横浜）でメンバー入りへの道が開ける。昨季は故障で出場できなかったＣＳで、“下克上日本一”を目指すチームの力になる。