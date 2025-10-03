オリックスは２日、佐野皓大ら５選手に来季契約を結ばないと通告した。投手として入団した佐野は４年目の１８年から野手に転向し、通算３４２試合で打率１割９分９厘、５本塁打、２６打点、５０盗塁。今後は未定で「３連覇（できたこと）は、すごくいい経験になった」と振り返った。育成右腕の村西良太は現役引退、小野泰己はトライアウトに参加する意向。９月に右肘の手術を受けた本田仁海、同月に右鎖骨下静脈血栓症と診断され