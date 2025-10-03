◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第１日（２日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）１９歳ルーキーの中村心（ヤマエグループＨＤ）がプロ初のホールインワンを達成した。賞金３０万円を獲得した。２番パー３（実測１９５ヤード）。中村は５ユーティリティーで放ったティーショットは、ピン手前に着弾するとワンバウンドでカップに吸い込まれた。「打ち下ろしのホールだっ