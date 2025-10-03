オリックスのアンダーソン・エスピノーザ投手（２７）が２日、左脇腹違和感で出場選手登録を抹消された。１１日にＣＳ第１ステージ（日本ハム戦・エスコン）が開幕するが、ポストシーズンでの復帰は絶望的。先発した１日の西武戦（京セラＤ）で守備時に痛め、２回途中を１５球で降板した。来日２年目の右腕は今季２３試合で５勝８敗、防御率２・９８。