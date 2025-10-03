広島の小園海斗内野手（２５）が、３日からのヤクルト２連戦（マツダ）で“２冠”の獲得を目指す。打率３割６厘で巨人・泉口に５厘差。９打数無安打でも首位打者になれる一方、阪神・大山がこの日のヤクルト戦（甲子園）で出塁率１位に立った。新井監督は「出塁率は『自分の力で取りにいけ』と伝えている」と、ゲキを飛ばした。一時は最多安打を加えた“３冠”も射程に捉えていたが、首位打者を最優先に直近３試合は欠場した。