◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神６―２ヤクルト（２日・甲子園）虎党の熱狂で聖地が揺れた。阪神・佐藤輝は放物線の行方を見つめ、両手を広げて快挙をかみしめた。４０本塁打、１００打点に王手を掛けて迎えた今季のレギュラーシーズン最終戦。待望の瞬間は４―１の５回１死二塁だ。昨季までの同僚・青柳の１４２キロ直球をフルスイングし、打球は右翼ポール際へ。１２球団一番乗りの４０号２ランだ。「平常心を保とうと頑張ってい