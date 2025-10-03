オリックスのエドワード・オリバレス外野手（２９）が今季限りで退団することが２日、分かった。メジャー通算２９本塁打の実績を持ち、中軸候補として今季から加入。開幕スタメンに名を連ねたものの、１１試合で打率１割８分２厘、本塁打、打点ともにゼロと苦しんでいた。８月１６日に出場選手登録を抹消されると、その後はファームで調整。今月１日に米国へ帰国した。