俳優の上白石萌歌と、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が主演する映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）において、追加キャストとして高橋ひかる（※高＝はしごだか）、オズワルドの伊藤俊介（声）、竹財輝之助らの出演が決定した。【動画】素敵！なにわ男子×INI×FANTASTICSトリプルテーマソングが公開今作は百世渡（ももせ・わたる）による人気漫画を英勉監督の手により実写映画