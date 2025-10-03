俳優の上白石萌歌と、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が主演する映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）において、なにわ男子・INI・FANTASTICSのそれぞれのグループが今作のために書き下ろした史上初のトリプルテーマソングを使用した予告映像が解禁された。【動画】素敵！なにわ男子×INI×FANTASTICSトリプルテーマソングが公開今作は百世渡（ももせ・わたる）による人気漫画を