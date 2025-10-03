8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのNAOYAと7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田侑暉が、日本テレビ系ドラマ『セラピーゲーム』（10月29日スタート、毎週水曜深0：59〜深1：29）でW主演を務めることが3日、発表された。2人はともにドラマ初主演となり、NAOYAはツンデレフォトグラファー・三兎湊、冨田はスパダリ獣医学生・生嶋静真を演じる。【写真】人を惹きつける危うさと奥に潜む一途さを体現するNAOYA（湊