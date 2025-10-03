わいせつな行為をライブ配信するため、スタジオとして使っていたマンションを居住目的と偽って借りた疑いで、配信事業会社の社長が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、北川雄基容疑者（28）です。捜査関係者によりますと、北川容疑者は、女性のわいせつな行為をライブ配信するためのスタジオとして使っていた神奈川県相模原市のマンションを居住目的とうその説明をして借りた疑いが持たれています。スタジオとして使われ