2023年8月の開業から2年が過ぎた芳賀・宇都宮LRT「ライトライン」。宇都宮東部地域の足として定着した感がある（筆者撮影）【写真と地図で一目瞭然】▶渋滞緩和の効果はいかに？▶宇都宮のLRT「ライトライン」開業前と開業2年後の朝ラッシュ時▶以前は信号待ちの車が列をなしていた「柳田大橋」を定点観測してみると…栃木県の県庁所在地である宇都宮市は人口約52万人で、北関東では最大の都市。城下町かつ宿場町と