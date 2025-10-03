パリ五輪で10番を背負った24歳のMF斉藤光毅が、唯一の初招集となった。切れ味鋭いドリブルを武器に、イングランド2部QPRで主力としてプレー。16歳でデビューした横浜FC時代はFW三浦知良との“35歳差2トップ”が話題になった。当時から注目していたという森保監督は「攻撃のアクセントとなる仕掛けができる選手」と期待。若手を大量招集した6月シリーズはケガで見送られ、満を持してのA代表入りとなった。本職は左ウイングだが