ブラジル連盟は1日、日本戦を含むアジア遠征の代表メンバー26人を発表した。Rマドリードからビニシウスやロドリゴが復帰。移籍情報サイト「トランスファー・マーケット」によれば、全選手の移籍金総額は9億8500万ユーロ（約1697億円）で最高額はビニシウスの1億7000万ユーロ（約293億円）という。日本は久保の3000万ユーロ（約52億円）を筆頭に総額2億2153万ユーロ（約382億円）のメンバーで王国撃破に挑戦する。