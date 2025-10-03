3日未明、三重県名張市の国道で軽四自動車が横転し、乗っていた若い男女6人がけがをしました。重体の人が多数いるとみられています。 3日午前0時10分ごろ、名張市上小波田の国道165号で「車両が横転し、人が3人出血し路上で倒れていた」などと通りかかった人から110番通報がありました。 警察によりますと、軽四自動車が横転し、乗っていた若い男女6人がけがをしました。 全員県内の病院に搬送されましたが、重体の人