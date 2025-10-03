◇女子ゴルフツアー日本女子オープン選手権第1日（2025年10月2日兵庫県チェリーヒルズGC＝6616ヤード、パー72）15歳アマチュアの広吉優梨菜（福岡第一高1年）が5バーディー、ボギーなしの67で回り、トップと2打差の5位発進した。16年の畑岡奈紗以来史上2人目のアマチュアでの優勝、14年KKT杯バンテリン・レディースを15歳293日で制した勝みなみを超える、15歳218日でのツアー日本人史上最年少優勝を狙う。65をマークしたツ