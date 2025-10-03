東京・町田市で76歳の女性を殺害したとして逮捕された男の両親が日本テレビの取材に応じ、「息子のやったことは決して許されるものではない」などと話しました。桑野浩太容疑者は、町田市のマンションの外階段で、住人の秋江千津子さんを刺し、殺害した疑いなどがもたれています。警視庁によりますと、秋江さんは上半身に10か所以上の刺し傷や切り傷があり、司法解剖の結果、死因は失血死だったということです。桑野容疑者の両親が