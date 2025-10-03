予想に違わぬ、とんでもない“死の組”となっている。チリで開催中のU-20ワールドカップで、スペイン、ブラジル、メキシコ、モロッコが同居したグループCの結果が衝撃を与えている。スペイン（２−０）とブラジル（２−１）に連勝したモロッコの１位通過が決定。その他の２試合はドローのため、２位メキシコ（勝点２）、３位ブラジル（勝点１、得失点差ー１）、４位スペイン（勝点１、得失点差ー２）という状況だ。この驚