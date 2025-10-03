大相撲秋場所限りで現役引退した元関脇・宝富士（38＝伊勢ケ浜部屋）が2日、東京・両国国技館で会見した。約16年半の現役生活を振り返り、「やり切った。スッキリしている。精いっぱいやったので悔いはない」と力を込めた。09年初場所初土俵から休まず土俵に上がり続け、通算連続出場1398回は史上6位で「自分の中で休みはなかった。休む時は引退だと思っていた」と話した。新入幕時から顔がタレントのマツコ・デラックスに似