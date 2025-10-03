NY株式2日（NY時間15:08）（日本時間04:08） ダウ平均46557.44（+116.34+0.25%） ナスダック22859.87（+104.71+0.46%） CME日経平均先物45185（大証終比：+115+0.26%） 欧州株式2日終値 英FT100 9427.73（-18.70-0.20%） 独DAX 24422.56（+308.94+1.28%） 仏CAC40 8056.63（+89.68+1.13%） 米国債利回り 2年債 3.543（+0.008） 10年債 4.087（-0.012） 30年債 4.693（