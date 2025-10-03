【ELリーグフェーズ第2節】(レナート・ダッラーラ)ボローニャ 1-1(前半1-0)フライブルク<得点者>[ボ]リッカルド・オルソリーニ(29分)[フ]ジュニア・アダム(57分)<警告>[ボ]ウカシュ・スコルプスキ(55分)、エミル・ホルム(67分)[フ]ジョルディ・マケンゴ(47分)、フィリップ・ラインハート(65分)観衆:24,428人└フライブルクがボローニャとドローでEL連勝を逃す…鈴木唯人は出番なし