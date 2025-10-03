[10.2 ECLリーグフェーズ第1節 ディナモ・キーウ 0-2 クリスタル・パレス]UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)は2日、リーグフェーズ開幕節を各地で行い、MF鎌田大地所属のクリスタル・パレスが史上初の欧州カップ戦に挑んだ。初戦はアウェーゲームでディナモ・キーウに乗り込み、2-0で勝利。鎌田は右シャドーで先発出場し、数々のチャンスメイクに関わって歴史的白星に大きく貢献した。昨季のFAカップ王者としてUEFAヨー