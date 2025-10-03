【5R】前2場所の玉野→松阪を連勝で決勝に進出するなど好調をキープする船瀬惇平。当地は8月7〜9日の開催に参戦。3日間BS線を引っかけ予選1着→準決勝戦3着→特選2着とまとめた。直近4カ月の得点は90.87。S級点にも届く勢いがある。元気に前検入りした船瀬は「練習はしっかりやれている。疲れは感じるけど力を出し切ります」とキッパリ。地元の隅直幸がマークし3番手を内藤敦。喜納隆志が船瀬にジカ付けを宣言したが、番手