ボートレース多摩川の「G1ウェイキーカップ開設71周年記念」は2日、4日間の予選が終了。きょう3日の5日目10〜12Rで行われる準優勝戦メンバーが出そろった。注目レースは11Rだ。浜野谷は予選未勝利ながら2着を量産。2位で準優1号艇を獲得した。舟足はある程度まとまってバランスはいい。地元エースが目イチの逃げを決めて6強に名乗りを上げる。ただ、菅の伸びが完璧に仕上がっている。もちろん、チルトは3度だ。問答無用の捲り