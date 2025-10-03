ボートレースびわこのルーキーシリーズ第17戦「スカパー！・JLC杯」が、2日に開幕した。2日目の注目レースは12Rだ。初日ドリーム3着の前田が、イン実績の確かさを示す一戦となる。中山は連勝の勢いで肉薄する。この両立が大本線。佐々木の気配が良く、差してキビキビ追い上げてくる。松本の手応えも良さそうだ。＜1＞前田篤哉整備は最初からやろうと思っていて、その後はペラもやっていない。足は悪くないし、十分戦えます