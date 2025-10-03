京王閣競輪の開設76周年記念G3「ゴールドカップレース」（優勝賞金592万円）が2日、開幕した。2日目は6〜12Rで二次予選が行われる。注目レースは12Rだ。総合力で上回る真杉に期待。初日は案外だったが、1走して感覚を取り戻した。野口を叩いて主導権を握って押し切る。地元の高橋の差し切りに一考。岡本は石塚次第で強襲も。＜1＞高橋築福田君が強かった。自分も自転車をいじって感覚が良かった。＜5＞へ。＜2＞大川龍二