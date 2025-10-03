2日目8Rは3連単43万4320円の超ド級配当が飛び出した。伊藤歩登と才迫勇馬が激しく先行争いを演じ、単騎だった6番車の浜口健二が捲りを決めた。「去年のチャレンジ以来の1着。2人があれだけいい先行争いをしたからね」8日に58歳になるベテランが捲りで今年初勝利。それにしても今節は初日の宮崎康司、井田晶之と6番車の奮闘が光っている。【3R】地元の楠本政明は着以上の気配だ。（6）から（1）（3）（5）（7）の2、3着。